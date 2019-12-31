بالفيديو.. مواقع هندية تعيد نشر قصة مؤثرة لـ سعودي وناقته
أعادت وسائل إعلامية نشر مقطع فيديو التُقط منذ عامين لـ ” مواطن سعودي ” وناقته، الذي يكشف مقدار الحب الذي زرعه ولحظة حصاده.
ونشر باسل السويلمي مقطع الفيديو منذ عامين وعلق عليه قائلآ: ” الوفاء ليس مقصورًا على البشر؛ بل طبع في كل كائن حي تجاه مَن أحسن إليه، وفي هذا المقطع صورة من صور الوفاء العجيب ” .
وأضاف: ” الناقة مريفة تضم وتحتضن عبدالعزيز حسين طحين السويلمي العنزي، في قصة وفاء وردّ الجميل لأبناء طحين؛ لأنها وُلدت وتربّت على أيديهم؛ فلا تلوموا أهل الإبل بعشقهم لعطايا الله، سبحان الله ” .
ولفت المقطع انتباه وسائل الإعلام الهندية وحصد حب كل مَن شاهده، حتى بعد أكثر من عامين.
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