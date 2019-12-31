بالفيديو.. مواقع هندية تعيد نشر قصة مؤثرة لـ سعودي وناقته

عادل الحربي(صدى):

أعادت وسائل إعلامية نشر مقطع فيديو التُقط منذ عامين لـ ” مواطن سعودي ” وناقته، الذي يكشف مقدار الحب الذي زرعه ولحظة حصاده.

ونشر باسل السويلمي مقطع الفيديو منذ عامين وعلق عليه قائلآ: ” الوفاء ليس مقصورًا على البشر؛ بل طبع في كل كائن حي تجاه مَن أحسن إليه، وفي هذا المقطع صورة من صور الوفاء العجيب ” .

وأضاف: ” الناقة مريفة تضم وتحتضن عبدالعزيز حسين طحين السويلمي العنزي، في قصة وفاء وردّ الجميل لأبناء طحين؛ لأنها وُلدت وتربّت على أيديهم؛ فلا تلوموا أهل الإبل بعشقهم لعطايا الله، سبحان الله ” .

ولفت المقطع انتباه وسائل الإعلام الهندية وحصد حب كل مَن شاهده، حتى بعد أكثر من عامين.