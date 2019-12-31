وجبة عشاء دسمة كادت تقضي على حياة «مواطن» بجدة

نايف السالم(صدى):

أُصيب ” مواطن ” بـ غرغرينا جزئية للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء كادت أن تودي بحياته؛ بسبب تناوله لوجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم.

وتفصيلآ، حضر المريض إلى مستشفى شرق جدة بعد ست ساعات من تناوله لوجبة عشاء دسمة تحتوي على اللحم؛ ما كان منها إلا أن عَلِقت قطعة من اللحم داخل المريء لم تكمل مسيرتها إلى معدته.

وسبّب ذلك لـ ” المريض ” آلامًا شديدة في المريء، وقيئًا مستمرًا على مدى ست ساعات متواصلة اضطر بعدها للحضور للمستشفى.

وتَبَيّن أثناء المعاينة بالمنظار أن قطعة لحم توقفت في منطقتين مختلفتين في المريء حتى استقرت في الجزء السفلي؛ مما تَسَبّب في حدوث غرغرينا جزئية في الجزء العلوي للطبقة المخاطية الداخلية بالمريء.

كما أدى ذلك لـ حدوث شق طولي ونزيف بالمريء بالجزء السفلي، وتم إزالتها عن طريق المنظار، وتلقى العلاج اللازم حتى استقرت حالته وخرج من المستشفى.