تخلص من بطء نظام «نور» بهذه الطرق الذكية

عادل الحربي(صدى):

كشف خبراء في التكنولوجيا عن عدة طرق تساعد أولياء الأمور الذين يعانون من مشكلة بطء نظام نور بالتزامن مع إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث لم يتمكن البعض من الدخول إلى الموقع بسبب بطء النظام .

ومن الطرق والحيل الذكية التي تساعد على فتح الموقع : استخدام اتصال ذي سرعة عالية – استخدام متصفح خفيف مثل متصفح جوجل كروم أو (فايرفوكس أحدث إصدار) – تكرار التحديث في حالة ثقل الموقع – استخدام برامج تسريع الإنترنت (الخبراء لا ينصحون بها إلا في حالة إذا كانت من مصادر موثوقة).

ويمكن الاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب جميع المراحل للفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية مباشرة برقم الهوية من الرابط ( هنـا ).

وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة المتوسطة مباشرة برقم الهوية أو رقم الدخول لـ ولي الأمر من الرابط ( هنـا ).

وللاطلاع على نتائج نظام نور 1441 لطلاب المرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول فما عليكم سوى دخول صفحة نظام نور الرسمية والاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية مباشرة برقم الهوية أو رقم الدخول لـ ولي الأمر من الرابط ( هنـا ).