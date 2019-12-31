«المراعي» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة المراعي باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس من حديثي التخرجج وأصحاب الخبرة ، وذلك للعمل بمدينة الرياض.

وأوضحت إدارة الشركة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

– مسؤول الخزينة ، ويُشترط :

1. – درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة.

2. – لا يشترط الخبرة.

3. – مهارات الثقة بالنفس ، و القدرة على العمل تحت الضغط مع تعدد المهام .

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا

2- مشرف أول الشؤون التنظيمية ، ويُشترط :

1. – درجة البكالوريوس في علوم الأغذية أو الصيدلة أو التغذية.

2. – خبرة 3-5 سنوات في مجال ذي صلة.

3. – مهارات تعدد المهام ،وإدارة الوقت ، والتواصل مع الآخرين .

4. – معرفة قوية في اللوائح الغذاء والأدوية.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا