«المراعي» تعلن عن وظائف إدارية شاغرة بالرياض
فتحت شركة المراعي باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس من حديثي التخرجج وأصحاب الخبرة ، وذلك للعمل بمدينة الرياض.
وأوضحت إدارة الشركة الوظائف المطلوبة على النحو التالي :
– مسؤول الخزينة ، ويُشترط :
1. – درجة البكالوريوس في المالية / المحاسبة.
2. – لا يشترط الخبرة.
3. – مهارات الثقة بالنفس ، و القدرة على العمل تحت الضغط مع تعدد المهام .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا
2- مشرف أول الشؤون التنظيمية ، ويُشترط :
1. – درجة البكالوريوس في علوم الأغذية أو الصيدلة أو التغذية.
2. – خبرة 3-5 سنوات في مجال ذي صلة.
3. – مهارات تعدد المهام ،وإدارة الوقت ، والتواصل مع الآخرين .
4. – معرفة قوية في اللوائح الغذاء والأدوية.
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا
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