حساب المواطن يوضح موقف مستفيدي «ساند» من الدعم

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على أهمية الإفصاح عن دخل برنامج ساند ضد التعطل عن العمل ، مشيراًإلى أنه يتم احتسابه من الدخل ولكنه لا يؤثر على قيمة الدعم المستحق .

وأبان “حساب المواطن ” أنه يتعين على المستفيد الذي يحصل على دخل من “ساند ” اتباع الخطوات التالية :

1- التوجه لأيقونة “الإفصاح عن الدخل ” .

2- اختيار نوع الدخل ” غير ذلك ” .

3- اختيار مصدر الدخل ” مخصص من برنامج ساند ” .

جاء ذلك في رد سريع على أحد المستفيدين الذي تساءل عن مدى تأثير دعم ساند على حساب المواطن وما إذا كان سيُخفض من قيمة الدعم المستحق .