أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك عبدالله بن محمد الشبانات، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمنطقة.

ورحب سموه بمدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في مجال عمله، مثنياً سموه على الدور الرائد الذي تضطلع به الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وأعرب الشبانات عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة التي ستكون نبراساً له في عملة الجديد.