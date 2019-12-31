مصرع أسرة كاملة إثر حادث بطريق «الدوادمي- مرات- الرياض»

عادل الحربي(صدى):

شهد طريق “مرات- الدوادمي- الرياض “، تصادم سيارتين، أسفر عن مصرع مواطن ووالداه وطفلان من أبناء أخته.

ووقع الحادث على بُعد 65 كم جنوب محافظة مرات نتيجة تصادم السيارتين وجهًا لوجه، ونتج عن الحادث وفاة 5 من أسرة واحدة (السائق، ووالداه، وطفلان من أبناء أخته)، إضافة إلى إصابة أخته وطفل آخر وقائد السيارة الأخرى.

وعلى الفور باشرت الجهات المعنية الحادثة، وتم استخراج المحتجزين من داخل السيارة، كما شارك في مباشرة الحادث كل من شعبة مرور مرات والهلال الأحمر وبلدية محافظة مرات.