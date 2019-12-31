«الشورى» يطالب «الاتصالات» بإيجاد حل لخفض الشكاوى

عادل الحربي(صدى):

طالب أعضاء مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها .

كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها .

ولفت مجلس الشورى إلى أنه على الهيئة وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها .

وشدد على أهمية دعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة .

وقال المجلس إنه على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحد من رسائل النصب والاحتيال .