«الشورى» يطالب «الاتصالات» بإيجاد حل لخفض الشكاوى
طالب أعضاء مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها .
كما طالب الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني لدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها .
ولفت مجلس الشورى إلى أنه على الهيئة وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها .
وشدد على أهمية دعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار مخفضة وتسهيل إجراءات تركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة .
وقال المجلس إنه على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ للحد من رسائل النصب والاحتيال .
همزة ولمزة[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 16 دقيقة
هناك تلاعب في إدارة الشكاوي في هيئة الاتصالات وتفنية المعلومات من خلال إقفال شكاوي المواطنين ضد STC وتساهم إدارة الشكاوي في تفاقم وأزدياد الشكاوي وإقفالها دون حل يرضي الطرفين !!
بل تقف مع STC ضد الشاكي وتساهم في فساد شركة الاتصالات السعودية STC ضد المواطن وتماطلها في حل مشاكل العملاء وتقديم أسوء الخدمات في ظل رعاية ومظلةهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والواضح انهم يسيرون معا في خط متوازي ضد المواطن والوطن لانهما يعملون ضد الرؤية الجديدة للدولة 2030 حفظها الله ..