عملية نوعية لسحب تجمعات دموية مزمنة من عمق دماغ طفلة بمستشفى أبها للولادة 

محمد بن طحيطح(صدى):

نجح فريق طبي مختص في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية نوعية باستخدام “ جهاز الملاحة الدماغي .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع ؛ أنه تم إجراء العملية لطفلة تعاني من عيوب كهفية وعائية متعددة نازفة ، حيث تم سحب تجمعات دموية متعددة مزمنة من عمق الدماغ في أكثر من موقع ، وقد تكللت العملية – ولله الحمد – بالنجاح ، وغادرت المريضة خلال 24 ساعة بعد العملية .

الجدير بالذكر أن توفر مثل هذا الجهاز الملاحي في المستشفى سوف يأثر في نوع العمليات الجراحية حيث من الممكن مستقبلاً عمل عمليات أكثر تعقيداً وبشكل آمن ، وبجروح صغيرة جداً مما يؤدي إلى تقليل فترة الإقامة بالمستشفى ، و تقليل المضاعفات و التكلفة .

وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه المتواصل لتطوير الخدمات الطبية ، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة.