عملية نوعية لسحب تجمعات دموية مزمنة من عمق دماغ طفلة بمستشفى أبها للولادة
نجح فريق طبي مختص في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى أبها للولادة والأطفال في إجراء عملية نوعية باستخدام “ جهاز الملاحة الدماغي .
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع ؛ أنه تم إجراء العملية لطفلة تعاني من عيوب كهفية وعائية متعددة نازفة ، حيث تم سحب تجمعات دموية متعددة مزمنة من عمق الدماغ في أكثر من موقع ، وقد تكللت العملية – ولله الحمد – بالنجاح ، وغادرت المريضة خلال 24 ساعة بعد العملية .
الجدير بالذكر أن توفر مثل هذا الجهاز الملاحي في المستشفى سوف يأثر في نوع العمليات الجراحية حيث من الممكن مستقبلاً عمل عمليات أكثر تعقيداً وبشكل آمن ، وبجروح صغيرة جداً مما يؤدي إلى تقليل فترة الإقامة بالمستشفى ، و تقليل المضاعفات و التكلفة .
وقدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه المتواصل لتطوير الخدمات الطبية ، وللمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح على متابعته المستمرة.
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