إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين عمل «المدرب الوطني» بأندية دوري الدرجة الثانية

ماجد محمد(صدى):

أطلقت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم المرحلة الأولى من مبادرة تمكين المدرب الوطني؛ للعمل في أندية دوري الدرجة الثانية بتكفل الاتحاد بالرواتب الشهرية للمدربين بدءًا من شهر يناير 2020.

وعن أهداف هذه المبادرة، فهي تهدف إلى تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيا كانت صفتهم التدريبية؛ لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية وفق معايير ستعلن عنها اللجنة خلال الأيام المقبلة.

فيما أعرب ياسر بن حسن المسحل، رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عن شكره وتقدوتقديره لـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، علي مباركته هذه الخطوة.