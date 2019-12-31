عضو بالشورى يوجه انتقادات حادة لـ«الغذاء والدواء» بسبب الدخان الجديد

عادل الحربي(صدى):

وجه عضو مجلس الشورى عبدالهادي العمري انتقادات حادة لـ الهيئة العامة للغذاء والدواء بسبب ما يخص ” الدخان الجديد ” ؛ وذلك خلال مناقشة تقريرها في مجلس الشورى الأسبوع الماضي.

وعن ذلك، دعا ” العمري ” الهيئة بسرعة الرد والكشف عن تفاصيل ” الدخان الجديد ” ، والذي اشتكى منه شريحة كبيرة من المستهلكين حيث لهم حقوق في حمايتهم من أي مواد مغشوشة.

كما وجه لها اتهامًا للهيئة بأنها فتحت كل الأبواب أمام شركات التبغ العالمية على غش المستهلك السعودي، وذلك بتغليف هذه البضاعة بمغلف موحد لا يحتوي على أي بيانات أو تعليمات أو تواريخ إنتاج وانتهاء.

يُذكر أن وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء كانت قد استدعت شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر في المملكة؛ استجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغيّر نكهة السجائر.