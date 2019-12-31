كتائب حزب الله العراقي تقتحم السفارة الأمريكية ببغداد

بغداد(صدى):

أفادت أنباء بإقتحام المتظاهرين المناصرين لكتائب “حزب الله” العراقي والموالي لإيران السفارة الأمريكية بعد حرق البوابة الرئيسية للسفارة .

ولم تتمكن عناصر الأمن من التصدي للمتظاهرين مع تصاعد عمليات العنف ، ونجحو في دخول المنطقة الخضراء المحصنة بالسفارة وقاموا بإقتحامها .

وكان السفير الأمريكي قد غادر مع من تبقى من السفارة خوفاً من الإحتجاجات العنيفة التي اندلعت منذ صباح اليوم الثلاثاء على خلفية الغارة الأمريكية التي استهدفت كتائب حزب الله ، وطالبت بطرد السفير مع أعمال عنف حول السفارة .

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