فيديو صادم لفتاة تروض «كوبرا» حاولت الانقضاض عليها

نيودلهى (صدى):

أثارت مجموعة من الشباب الهنود ، بينهم فتاة وطفلين، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال بحثهم عن أفعى كوبرا مختبئة في كومة من القش.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، الشبان الهنود وهم يقومون بإزالة القش، وعندما ظهرت الأفعى، سارعت الفتاة وأمسكتها من ذيلها.

وتمكنت الفتاة من ترويض الأفعى ببساطة رغم محولاتها الأنقاض عليها، وقامت بوضعها في كيس من القماش. وقالت الفتاة، إن أفعى الكوبرا هذه كانت تثير الذعر بين أهالي المنطقة.