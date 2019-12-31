بالصور.. حرق البوابة الرئيسية لسفارة واشنطن في بغداد والسفير الأمريكي يغادر
شهدت السفارة الأمريكية بالعراق اليوم الثلاثاء احتجاجات عنيفة إثر الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران .
وقام مئات المحتجون بحرق البوابة الرئيسية للسفارة والأعلام وتحطيم كاميرات مراقبة، ورشق السفارة بالحجارة ، فيما أكدت معلومات مغادرة السفير الأمريكي ماثيو مويلر وموظفي السفارة ، وفقاً للعربية ” و”الحدث ” .
وتمكن المحتجون المشاركون في تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ 25 الذين قُتلوا أثناء الغارات الأمريكية من عبور المنطقة الخضراء والتي تعتبر الأشد تأميناً ، مما سبب بعض الإشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن العراقية .
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال أن تلك الهجمات تستهدف حماية مصالح الولايات المتحدة بالعراق وتهدف في المقام الأول لردع إيران .
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