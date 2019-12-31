بالصور.. حرق البوابة الرئيسية لسفارة واشنطن في بغداد والسفير الأمريكي يغادر

بغداد(صدى):

شهدت السفارة الأمريكية بالعراق اليوم الثلاثاء احتجاجات عنيفة إثر الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران .

وقام مئات المحتجون بحرق البوابة الرئيسية للسفارة والأعلام وتحطيم كاميرات مراقبة، ورشق السفارة بالحجارة ، فيما أكدت معلومات مغادرة السفير الأمريكي ماثيو مويلر وموظفي السفارة ، وفقاً للعربية ” و”الحدث ” .

وتمكن المحتجون المشاركون في تشييع مقاتلي كتائب حزب الله الـ 25 الذين قُتلوا أثناء الغارات الأمريكية من عبور المنطقة الخضراء والتي تعتبر الأشد تأميناً ، مما سبب بعض الإشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن العراقية .

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال أن تلك الهجمات تستهدف حماية مصالح الولايات المتحدة بالعراق وتهدف في المقام الأول لردع إيران .

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