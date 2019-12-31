حيلة شيطانية.. صاحب مطعم يضيف المخدرات للطعام ليواصل زبائنه التردد عليه
في حيلة غريبة من نوعها ، أقدم صاحب مطعم بالصين على إضافة المخدارت إلى أطباق المكرونة من أجل أن يدمن الزبائن وجباته ويواصلون التردد عليه .
وكشفت الشرطة الصينية الواقعة بالصدفة ، عندما قامت بإختبار دم لشخص تم توقيفه في دورية تفتيش ، وفوجئت بوجود مخدر المورفين بعينة الدم ، لكن الرجل أنكر وأكد أنه لم يتناول سوى طبق مكرونة من أد المطاعم .
وبالفعل ، قامت الشرطة بحملة تفتيشية على المطعم ، وتم التأكد من وجود مخدرات مضافة للمكرونة ، اعترف صاحب المطعم بذلك من أجل جذب زبائنه وتحقيق المكاسب .
الجدير بالذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها ، إذ شهدت الصين حالات مماثلة لأكثر من مطعم على مدار السنوات القليلة الماضية .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 31988 ] نشر منذ 39 دقيقة
لعنة الله عليه الخسيس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 90148 ] نشر منذ 28 دقيقة
عليه اللعنه ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14754 ] نشر منذ 26 دقيقة
حسبي الله عليه😷
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1638 ] نشر منذ 19 دقيقة
ياناس لا تسغربون من الصينيين الغير مسلمين اذا تصرفوا بصورة سيئة. هذولا يأكلون الصراصير والخنافس والعقارب والقرود وكل آفة نتنة اكلوها وكل شراب فاسد شربوه فليش الاستغراب. نسأل الله العافية والحمد لله على نعمة الاسلام.
ملاحظة وحتى بعض الغير مسلمين برضوا ياكلون المحرمات من كل صنف. ابدا لا تستغربون