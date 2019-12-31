إيهاب توفيق يستعد لإحياء أول حفلة له بالمملكة في «ليالي المحروسة»
يستعد الفنان المصري إيهاب توفيق لإحياء حفلا غنائيًا في المملكة لأول مرة اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن النشاطات الفنية ” ليالي المحروسة ” التي تقام في العاصمة الرياض.
ونشرت شركة ” عيشها “ المنظمة للحفل صورة لـ إيهاب توفيق على ” تويتر ” ، وعلقت عليها قائلآ: ” الله على إيهاب توفيق وذكريات أغانيه اللي كبرت معنا
. متحمسين نستقبلكم في ليالي المحروسة بمنطقة بوليفارد الرياض يوم الثلاثاء ” .
ويأتي هذا الحفل ضمن استضافة ليالي المحروسة لنجوم مصريين؛ من بينهم أحمد عدوية، وعصام كاريكا وغيرهم.
رااايق[ عدد التعليقات: 7726 ] نشر منذ 35 دقيقة
أيهاب توفيق مش هذ اللي سمع صوته الموسيقار محمد عبدالوهاب ****
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وقاله روح شوف لك شغلانـة ثانيه غير الغناء ****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!