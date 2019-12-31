«فالفيردي» على باب الخروج بعد تحديد البديل لتدريب برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن اعتزام إدارة برشلونة تعيين الفرنسي تيري هنري نجم نادي أرسنال الإنجليزي لقيادة تدريب الفريق الأول للبارسا في حال رحيل المدرب الحالي فالفيردي .
ورغم أن إدارة برشلونة كانت تفكر في تجديد عقد فالفيردي لمدة موسم إضافي ، إلا أن التوقعات تشير إلى استبداله بهنري مدرب مونتريال إمباكت الكندي .
ويرجع اختيار هنري إلى علاقته القوية بقائد الفريق النجم الدولي ليونيل ميسي وهو ما سيصنع تناغم في آداء الفريق الذي لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 ، وهو ما جعل الإدارة تفكر في تجديد دماء الجهاز الفني .
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