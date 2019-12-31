«فالفيردي» على باب الخروج بعد تحديد البديل لتدريب برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام إدارة برشلونة تعيين الفرنسي تيري هنري نجم نادي أرسنال الإنجليزي لقيادة تدريب الفريق الأول للبارسا في حال رحيل المدرب الحالي فالفيردي .

ورغم أن إدارة برشلونة كانت تفكر في تجديد عقد فالفيردي لمدة موسم إضافي ، إلا أن التوقعات تشير إلى استبداله بهنري مدرب مونتريال إمباكت الكندي .

ويرجع اختيار هنري إلى علاقته القوية بقائد الفريق النجم الدولي ليونيل ميسي وهو ما سيصنع تناغم في آداء الفريق الذي لم يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015 ، وهو ما جعل الإدارة تفكر في تجديد دماء الجهاز الفني .