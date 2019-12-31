هيئة تقويم التعليم تبدأ بإجراء تعديلات على المعايير المهنية لـ «رخصة المعلم»

عادل الحربي(صدى):

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب في إجراء تعديلات على المعايير المهنية الخاصة بـ ” رخصة المعلم ” .

وعن ذلك، ذكرت الهيئة أن تعديل المعايير الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين؛ تهدف لرفع جودة المخرجات قبل بدء التطبيق والوصول إلى أفضل الضوابط لمنح الرخصة.

وفيما يتعلق بـ المعايير، فإنها تشمل كافة المسارات المهنية للمعلمين والقيادات المدرسية والمشرفين والمرشدين، مشيرة إلى التزامها بتطوير المعايير الوظيفة بكل مسار.

يُذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت عن تأجيل التسجيل لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلى موعد آخر ستعلنه لاحقًا.

وجاء ذلك بعد قرار وزير التعليم تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة إلى 1 يوليو 2020.