المرور: الاصطدام بسرعة 90 كم يعادل السقوط من الطابق الـ 10

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور ، المواطنين قائدي المركبات من السرعة الزائدة واضرارها ، مؤكده كلما زادت سرعتك، ارتفعت نسبة خطورة إصابتك عند الاصطدام، فلا تتخذ قرارًا قد يضرك .

وأوضحت إدارة المرور ، أن الاصطدام بسرعة 50 ك/م يٌعادل السقوط من الدور الثالث ، والاصطدام بسرعة 70ك/م يعادل السقوط من الدور السادس ، والاصطدام بسرعة 90 ك/م يعادل السقوط من الدور العاشر ، والاصطدام بسرعة 120 ك/م يعادل السقوط من الدور الخامس عشر .

وشددت الإدارة على ضرورة ربط حزام الإمان حيث أنه يقلل من الضرر الناتج من الاصطدام بنسبة تصل إلى 50% .