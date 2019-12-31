أول تصريح لرئيس «رينو – نيسان» السابق بعد هروبه من اليابان
خرج رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن الرئيس السابق لـ”رينو نيسان ميتسوبيشي” ببيان للرأي العام الدولي بعد فراره من الإقامة الجبرية المفروضة عليه باليابان ، وعودته المفاجأة لبيروت . .
وقال ” غصن” في بيان له : أنا الآن في لبنان . لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز ، حيث يتم افتراض الذنب .
وأضاف : لم أهرب من العدالة ، لقد حررت نفسي من الظلم والإضطهاد السياسي ، يمكنني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءً من الأسبوع القادم .
وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أنباء هروبه من اليابان في مفاجأة مثيرة للجدل رغم الإقامة الجبرية عليه في اتهامات خطيرة بالفساد .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 31988 ] نشر منذ 29 دقيقة
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