برشلونة يسعى لضم نجم تشيلسي في الميركاتو الشتوي

طلال الغامدي(صدى):

يسعى نادي برشلونة الإسباني ، لحسم صفقة البرازيلي ويليان، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق غدا الأربعاء ، حيث يحاول مسؤولوا النادي استغلال موقف ويليان الحرج في تشيلسي، حيث ينتهي عقده في يونيو 2020، من أجل الضغط على إدارة البلوز لبيعه في الميركاتو الشتوي .

وأوضحت مصادر إعلامية إسبانية ، أن ويليان سيكون الحل السحري بالنسبة لبرشلونة لسد النقص في خط وسط الفريق من الناحية الهجومية، وذلك في ظل الإصابات التي لا تنتهي للفرنسي عثمان ديمبلي، الذي يغيب كثيرا عن صفوف البلوغرانا منذ انتقاله إلى العملاق الكتالوني في صيف 2017 من بوروسيا دورتموند الألماني .

يٌذكر أنه تبلغ القيمة التسويقية لويليان البالغ من العمر 31 عاما حوالي 32 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وكان ويليان هدفا دائما لنادي برشلونة، ولكن المفاوضات دائما ما كانت تتعثر في مراحلها الأخيرة ، وانتقل ويليان إلى تشيلسي من نادي أنجي الروسي في صيف 2013 مقابل 35 مليون يورو.