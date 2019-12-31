خليجي مهدد بالسجن بعدما وصف فتاة سمينة بـ«البقرة»

أبو ظبي(صدى):

شهدت محكمة جنح الشارقة بالإمارات قضية مثيرة للجدل لفتاة إماراتية اتهمت شاب خليجي بسبها والبصق عليها بسبب وزنها الزائد .

وفي التفاصيل ، فقد أكدت المتضررة أنها كانت تسير بمركبتها بالشوارع العامة بالشارقة ، وبينما كانت ساعة الذروة والزحام فوجئت بشاب يخفض زجاج مركبته ويوجه لها كلمات بذيئة مثل : أنتِ يا بقرة ما تشوفين ، وبصق عليها .

كما قالت أنه طعنها في شرفها ، مما جعلها تذهب لأقرب مركز أمني حيث سجلت رقم مركبته .

في المقابل نفى الشاب تلك التهم وقال أنه لا يعرف الشاكية وأنه فوجئ بالبلاغ مطالباً بالتصالح معها ، بينما رفضت الشاكية الصلح ولا تزال محاكمة الشاب مستمرة لينال عقوبته.