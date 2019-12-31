تدريب ألف باحث عن عمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية عبر «تمهير»

الرياض(صدى):

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” اليوم في الرياض مذكرة تعاون لتدريب ألف باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

ووقع مذكرة التعاون المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” المهندس علي بن ناصر العسيري.

وتقتضي المذكرة المبرمة بين الطرفين إيجاد تعاون إستراتيجي لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية على رأس العمل.

وتستهدف مذكرة التعاون تدريب ألف مستفيد في الوزارات والجهات الحكومية في برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، كما سيتعين على برنامج “يسّر” حصر احتياج الفرص التدريبية في الجهات الحكومية المشاركة وتوفير الفرص التدريبية، وتصميم المسارات التدريبية للجهات الحكومية.

و سيتولى برنامج “يسّر” و فقا للمذكرة المبرمة الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

كما جرى تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسب ما ورد في هذه المذكرة و سيقوم فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

يذكر أن مدة التدريب في برنامج “تمهير” من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

و دعا “هدف” الخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.