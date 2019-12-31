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سمية الخشاب تستعد لموسم الرياض بمسرحية جديدة

سمية الخشاب تستعد لموسم الرياض بمسرحية جديدة
الرياض(صدى):

تستعد الفنانة المصرية سمية الخشاب لعرض مسرحيتها الجديدة ” يا تصيب يا تخيب ” في موسم الرياض الشهر المقبل .

وكشفت مصادر عن تفاصيل شخصيتها في المسرحية الجديدة التي سيشاركها بها الفنان ” أحمد آدم ” ، حيث ستقدم دور فنانة مشهورة تعاني من الغيرة في حياتها الشخصى مما سيسبب لها الإنفصال عن زوجها الكاتب المشهور ، مع عروض غنائية واستعراضية.

من ناحية أخرى ، كشفت مصادر عن غياب “الخشاب ” عن الدراما الرمضانية المقبلة نظراً لضعف الأجر الذي عرض عليها في أحد المسلسلات ، وأنها فضلت الإنتظار لحين العثور على المسلسل المناسب .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة المسرحية كانت مسرحية ” كده أوكيه ” بمشاركة الفنانين ” شريف منير ، وأحمد السقا ، ومنى ذكي ” .


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