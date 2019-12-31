الموافقة على تأسيس جمعية التنمية الاجتماعية بالشعراء وبن رزق الله رئيسًا لها

حامد العمري(صدى):

صدرت موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية التنمية الاجتماعية بمركز الشعراء.

ولقد تم انتخاب الأستاذ / مطر رزق الله الزهراني رئيسًا لها بالإجماع ، والأستاذ / عبدالله محمد منديل نائبًا للرئيس والأستاذ موسى صالح الزهراني مشرفًا ماليًا ، وعضوية مجموعة من الأسماء البارزة بالمنطقة.

وتعدُّ هذه الجمعية رافدًا من روافد العمل الاجتماعي؛ حيث تساهم في تنمية المجتمع فكريًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا، لتحقيق نمو متوازن وعملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل، يؤكد فيه المجتمع هويته وإبداعه على بذل الجهد وما تقدمه دولتنا الرشيدة من دعم ﻻ محدود لبرامج ومشروعات التنمية بما يلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاجتماعية بمركز الشعراء الأستاذ مطر رزق الله الزهراني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يولونه من دعم متواصل للأعمال التطوعية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

كما وجه شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز التنمية الإجتماعية ببرحرح ؛ على الدعم المستمر للعمل التنموي في هذا الوطن الغالي ، وعبّر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المؤسسين وأعضاء مجلس إدارتها على الثقة التي نالها من الجميع.