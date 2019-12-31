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تعرف على الجوالات التي سيتوقف بها واتساب نهائيا في 2020

تعرف على الجوالات التي سيتوقف بها واتساب نهائيا في 2020
وكالات(صدى):

كشف تطبيق التراسل الفوري “واتسآب ” توقفه عن العمل بالعديد من الهواتف الذكية في عام 2020 ، أشهرها أجهزة Apple iOS و Android . .

وأوصى ” واتسآب ” بالتحديث إلى أحدث إصدار من Android أو iPhone أوWindows Phone لمتابعة استخدامه ، كما أكد أن جميع أنظمة تشغيل Windows Phone لن تعمل بعد الـ 31 من ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر التطبيق في متجر مايكروسوفت بعد الـ 1 من يوليو .

وأرجع “واتسآب ” ذلك إلى أن تلك الأجهزة لن تتوفر بها الإمكانات اللازمة لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل ، وهو ما يعني أن جميع أصحاب تلك الهواتف سيكونوا مجبرين على تغييرها في عام 2020 من أجل التواصل مع الأصدقاء والعائلة .


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