مدرب الاتحاد يبدأ التحضيرات لمباراة الفتح بغربلة الأجانب

ماجد محمد(صدى):

رفض مدرب فريق الاتحاد الهولندي تين كات منح لاعبيه إجازة بعد تعادلهم مع فريق الفتح بهدف لمثله في بطولة الدوري وخضع اللاعبون الذين شاركو في المباراة إلى تمارين استشفائية وخضع بقية زملائهم لتدريبات لياقية وفنية ، للاستعداد لمواجهة فريق الفتح غد الأربعاء ، ضمن مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستقام على ملعب الملك عبدالعزيز بالشرائع.

ويسعى المدرب لتجهيز لاعبي الاستثمار الثنائي البرازيلي حارس المرمى جروهي ولاعب خط الوسط جوناس والبدء بهما كلاعبين أساسين، وكان المدرب الهولندي تين كات قد رفع التقرير النهائي لإدارة النادي والذي تضمن استبعاده لعدد من اللاعبين المحليين والأجانب ورغبته بجلب لاعبين في عدد من المراكز التي يحتاجها وخصوصاً في خطي الدفاع والوسط .

وتقدم قائمة المستبعدين من اللاعبين الأجانب التشيلي كارلوس فيلانويفا والذي قدم مستويات غير مقنعة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي وقرر ضم اللاعب البرازيلي جوناس في كشوفات الفريق بشكل رسمي والاعتماد عليه بعد الأداء المميز له والذي يقدمه من خلال الحصص التدريبية.

وأكدت مصادر إعلامية ، أن قرار إدارة نادي الاتحاد بمشاركة اللاعب مهند الشنقيطي في مباراة الفريق الأخيرة ضد فريق الفتح في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، صحيح وذلك بعد مذكرة الاحتجاج التي تقدمت بها إدارة نادي الفتح وأن اللاعب مسجل رسميا وكان اللاعب ضمن المبتعثين في برنامج الموهوبين المقام في إسبانيا.