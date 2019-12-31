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«آيتن عامر» تشارك بعمل فني جديد بموسم الرياض وتكشف موعده

«آيتن عامر» تشارك بعمل فني جديد بموسم الرياض وتكشف موعده
القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر عن مشاركتها في فعاليات موسم الرياض من خلال العرض المسرحي ” عطل فني ” والذي يعتبر أحدث أعمالها .

وأعلنت “آيتن ” عن موعد العرض ، والذي سيكون في الفترة بين 8 إلى 12 يناير المقبل على مسرح بكر الشدي في البوليفارد .

ونشرت الفنانة المصرية بوستر دعائي عن المسرحية المنتظرة على حسابها الرسمي في ” إنستجرام ” ، قائلة : جمهورنا السعودي الجميل .. استنونا في موسم الرياض الترفيهي ” .

وتابعت : يشاركني البطولة أكرم حسني ، شيكو ، هشام ماجد ، نشوى مصطفى ، إسماعيل فرغلي ، وأوتاكا ،وهي من تأليف أمير طعيمة .

الجدير بالذكر أن آيتن عامر قدمت العديد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل الزوجة الثانية ، الطوفان ، البيوت أسرار ، وغيرها ، كما قدمت العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم “على جثتي مع الفنان أحمد حلمي وفيلم “خلاويص ” عام 2019 وغيرها من الأفلام .


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