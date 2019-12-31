المخابرات الأمريكية تطور تقنية لمنع وصول أسلحتها للإرهابيين

وكالات(صدى):

كشف باحث هولندي عن تطوير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقنية لتقييد استخدام الصواريخ المضادة للطائرات بعد خروجها من حيازة القوات الأمريكية.

وأكد خبراء أن هذه التقنية قد تقنع واشنطن بأن يتم نشر أسلحة قوية على نحو متزايد إجراء آمن.

وأضاف الباحث الهولندي، جوس فيتزلس، خلال مشاركته في مؤتمر للأمن الإلكتروني في لايبزيغ بألمانيا أن التقنية الجديدة للاستخدام مع أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (مانباد).

وأشار إلى أن الوكالة توصلت إلى حل ذكي للسيطرة على الأسلحة، والذي من شأنه أن يقيد استخدام صواريخ أرض جو “لوقت محدد ومكان بعينه”.

وتمنع هذه التقنية، باسم “جيوفينسنغ” أو المحيط الجغرافي، استخدام الصاروخ خارج المنطقة الجغرافية المحددة له.