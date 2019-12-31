حكم قضائي يسمح لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد

نايف السالم(صدى):

أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام حكمًا لمصلحة ” مواطن ” أراد عبور الجسر بدراجته النارية، حيث يسمح ذلك لقائدي الدراجات النارية بالسفر عبر جسر الملك فهد.

وعن تفاصيل الدعوى، كان ” المواطن ” قد تقدم بدعوي في ذي القعدة 1439هـ، يطلب عبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، بعد أن تم منعه بدون سبب أو سند نظامي.

فيما أصدرت المحكمة في شوال 1440 قرارًا بإلغاء قرار المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والسماح للمواطن بالعبور.

يُذكر أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد كانت قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية، وإنهاء إجراءات سائقيها بين المملكة والبحرين اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء الأول من يناير 2020.