«صحة الرياض» تدشن عمليات العيون بمستشفى شقراء العام

بدر الحارثي(صدى):

في اطار سعيها لدعم المرافق الصحية في المحافظات والمراكز ،أعلنت “صحة الرياض” عن بدء العمل في عمليات العيون بمستشفى شقراء العام بعد تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، ودعمها بكوادر وتجهيزات طبية، لتسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين على الوجه الأكمل.

وأضافت أنها دعمت مؤخراً عدد من المستشفيات التابعة لها بكوادر طبية في تخصصات مختلفة لسد إحتياجاتها ، وذلك سعياً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في أماكن تواجدهم وتمكين أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية التي ترقي لتطلعاتهم حيث تم دعم هذه المستشفيات بأطباء إستشاريين وأخصائيين إضافة إلى تخصصات الباطنية، طبيب عام، الأشعة، العيون.

وذكرت “صحة الرياض” أن هذه الخطوة تسهم في تقليص قوائم الانتظار لعيادات وعمليات اليوم الواحد وعمليات العيون الكبرى.

من جانبه نوه مدير مستشفى شقراء العام الاخصائي / ياسر العطني ، بالدعم اللامحدود من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وكذلك المتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة ، على كل ماقدموه من دعم ومتابعة ، وجهود لما لذلك من اثر كبير في رفع مستوى جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الطرفية .