المعارضة تصفع «أردوغان» في جلسة البرلمان التركي الخميس المقبل
يترقب الرأي العام الدولي والتركي جلسة البرلمان التركي يوم الخميس المقبل والتي ستشهد مناقشة مشروع القانون الذي سيسمح لتركيا بإرسال قواتها إلى ليبيا .
يأتي هذا وسط اعتراض كبير من جانب المعارضة ، التي ارتفع صوتها ضد سياسات أردوغان الخارجية التي تعمل لإرضاء الإخوان على حساب مصلحة بلاده وإستقرار الدول المجاورة ، وفقاً للعربية نت .
وبينما يحاول وزير الخارجية التركي إجراء محادثات موسعة مع نواب المعارضة داخل البرلمان في محاولة لإقناعهم بقرار أروغان ، رفض زعيم حزب الشعب” الجمهوري وزعيم المعارضة “كمال أوغلو “المشروع المثير للجدل مؤكداً أن نواب حزبه سيرفضون تمريره ،و إلى توجهات “أردوغان ” لإثارة النزاعات في المنطقة والإضرار بسياسة بلاده .
وكان أردوغان قد أعلن قبل أيام رسمياً عن مناقشة البرلمان التركي لمشروع القانون المثير للجدل بهدف دعم حكومة الوفاق الليبية عسكرياً أمام الجيش الوطني الليبي على حساب استقرار ليبيا وأمنها .
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