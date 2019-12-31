المعارضة تصفع «أردوغان» في جلسة البرلمان التركي الخميس المقبل

أنقرة(صدى):

يترقب الرأي العام الدولي والتركي جلسة البرلمان التركي يوم الخميس المقبل والتي ستشهد مناقشة مشروع القانون الذي سيسمح لتركيا بإرسال قواتها إلى ليبيا .

يأتي هذا وسط اعتراض كبير من جانب المعارضة ، التي ارتفع صوتها ضد سياسات أردوغان الخارجية التي تعمل لإرضاء الإخوان على حساب مصلحة بلاده وإستقرار الدول المجاورة ، وفقاً للعربية نت .

وبينما يحاول وزير الخارجية التركي إجراء محادثات موسعة مع نواب المعارضة داخل البرلمان في محاولة لإقناعهم بقرار أروغان ، رفض زعيم حزب الشعب” الجمهوري وزعيم المعارضة “كمال أوغلو “المشروع المثير للجدل مؤكداً أن نواب حزبه سيرفضون تمريره ،و إلى توجهات “أردوغان ” لإثارة النزاعات في المنطقة والإضرار بسياسة بلاده .

وكان أردوغان قد أعلن قبل أيام رسمياً عن مناقشة البرلمان التركي لمشروع القانون المثير للجدل بهدف دعم حكومة الوفاق الليبية عسكرياً أمام الجيش الوطني الليبي على حساب استقرار ليبيا وأمنها .