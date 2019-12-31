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الاتفاق وناديان آخران يراقبون نجم تولوز الفرنسي للتعاقد معه

الاتفاق وناديان آخران يراقبون نجم تولوز الفرنسي للتعاقد معه
نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أنه رغم فشل التعاقد معه الصيف الماضي ، يسعى نادي الاتفاق للتعاقد مع الإيفواري ماكس الان جاردل لاعب نادي تولوز الفرنسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت المصادر ، أنه ينافس الاتفاق كل من نادي قيصري سبور التركي و نادي برايتون الإنجليزي ، حيث يراقبان اللاعب للتعاقد معه يناير المقبل.

يٌذكر أن جاردل البالغ من العمر 32 عاما، شارك في 18 مباراة هذا الموسم ، خلال مسابقتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، سجل خلالهم 4 أهداف ، فيما صنع 3 أهداف آخرين.


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