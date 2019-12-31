«المصري المنسي» في مستشفى الكويت يثير تعاطف العرب

خالد الظفيري(صدى):

أثارت قصة الرجل المسن المصري الذي يرقد في أحد مستشفيات الكويت منذ 5 أعوام تعاطفًا واسعًا بعد تداول قصته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُدعى المسن المصري يوسف ناصر، و يرقد في مستشفى الفروانية منذ 5 أعوام وحيدًا، دون أهل أو زوار أو حتى تواصل من وزارة الهجرة المصرية، وهو ما أشعل غضب المتابعون خاصة في مصر.

وطالب المغردون بسرعة تواصل الجهات المسؤولة في مصر مع مواطنها ورعايته، بينما أشاد أخرون بإنسانية المستشفى الكويتية التي تعاملت مع الحالة على أكمل وجه.