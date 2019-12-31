«تقويم التعليم» توضح سبب تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

عادل الحربي(صدى):

أثار تأجيل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات جدلا كبيرا ، متسائلين عن السبب في ذلك بالرغم من انتهاء اختبار كفايات المعلمين والإعلان عن نتائجه بعد غد الخميس .

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن السبب في ذلك تأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادر بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ ، 10/9/1440 هـ ليكون بتاريخ 10/ 11/ 1440 ه، مؤكدة أن الإعلان عنه سيكون لاحقاً .

وينتظر المعلمون والمعلمات اختبارات الرخصة المهنية كون اللائحة التعليمية الجديدة تربط التعيين بالتأهيل العلمي ، كما ترتبط الترقيات بالحصول عليها كمقياس للجدارة والكفاءة ، والإلتزام الوظيفي للمعلم .