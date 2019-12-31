كاتبة ترد على من ربطوا كسوف الشمس بفعاليات موسم الرياض: «سلامة فهمكم»

حمود العنزي(صدى):

استنكرت الكاتبة هيلة المشوح، ربط البعض ظاهرة كسوف الشمس التي شهدناها قبل أيام، بكثرة الذنوب، وربطها بفعاليات الترفيه التي تشهدها المملكة.

وكشفت المشوح عن حديث دار بينها وبين أحد الأشخاص حينما سألته متعجبة، لماذا يعاقبنا الله ونحن لم نرتكب ذنوباً كقوم عاد وثمود ونوح ولوط وشعيب؟، فقال ما حدث في موسم الرياض كفيل بوقوع الكسوف، ويقصد فعاليات الترفيه.

وتقول الكاتبة: تذكرت مباشرة ما كان يروج له البعض قبل سنوات حين كان مهرجان الجنادرية هو الترفيه الوحيد وكان توقيته يصادف موسم الرياح على المنطقة فكانوا يربطون تلك الرياح بعذاب الله بسبب العروض الفلكلورية في الجنادرية.. وسلامة فهمكم.