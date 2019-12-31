كاتبة ترد على من ربطوا كسوف الشمس بفعاليات موسم الرياض: «سلامة فهمكم»
استنكرت الكاتبة هيلة المشوح، ربط البعض ظاهرة كسوف الشمس التي شهدناها قبل أيام، بكثرة الذنوب، وربطها بفعاليات الترفيه التي تشهدها المملكة.
وكشفت المشوح عن حديث دار بينها وبين أحد الأشخاص حينما سألته متعجبة، لماذا يعاقبنا الله ونحن لم نرتكب ذنوباً كقوم عاد وثمود ونوح ولوط وشعيب؟، فقال ما حدث في موسم الرياض كفيل بوقوع الكسوف، ويقصد فعاليات الترفيه.
وتقول الكاتبة: تذكرت مباشرة ما كان يروج له البعض قبل سنوات حين كان مهرجان الجنادرية هو الترفيه الوحيد وكان توقيته يصادف موسم الرياح على المنطقة فكانوا يربطون تلك الرياح بعذاب الله بسبب العروض الفلكلورية في الجنادرية.. وسلامة فهمكم.
كان زمان[ عدد التعليقات: 4092 ] نشر منذ 52 دقيقة
يامسكينة .. كيف الحال …
كان زمان[ عدد التعليقات: 4092 ] نشر منذ 49 دقيقة
وسلامه فهمك الأعوج …
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3168 ] نشر منذ 35 دقيقة
تخاريف ما انزل الله بها من سلطان والشمس كانت ستكسف سواء اقمتم في المسجد او في الملاهي ونقول لهؤلاء المنزعجين من الترفيه كانت زمام الامور بين ايديكم لاكثر من 40 سنة وماذا كانت النتيجة نحن نخبركم (القاعدة وداعش ) هذا مع منتهى الانصاف والشفافية لذلك نقول لكم اهجدو ودعو الخلق للخالق فلستم افضل ولا خير من غيركم وكل نفس بما كسبت رهينة
سردار[ عدد التعليقات: 3733 ] نشر منذ 10 دقائق
سود الله وجهك
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5596 ] نشر منذ 26 دقيقة
نعوذ بالله من سوء المنطق واستصغار الذنوب