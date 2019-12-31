رفض الإنفاق على والدتها فجعلت حياته جحيم

القاهرة(صدى):

أقام زوج مصري دعوى تطليق أمام محكمة الأسرة، لاستحالة العشرة بينه وبين زوجته، بعد أن حولت حياته إلى جحيم، فلم يعد يتحمل دخول منزله.

وأوضح الزوج أنه منذ بداية زواجه، كانت زوجته دائمة الطلبات الخاصة بوالدتها، حتى شعر أنه تزوج الأم، وليست الابنة.

وبعد أن رفض الزوج، الإنفاق على حماته، بدأت الزوجة تضغط عليه بكل الوسائل، كي يستجيب لطلباتها، فبدأت تمتنع عن تحضير الطعام، ثم تركته وذهبت إلى منزل والدتها.

وأشار إلى أنه قام بمصالحتها، وعادت معه إلى منزلهم، وبعد شهر من ذلك، طلبت الزوجة منه أن يشتري سيارة لوالدتها، وعندما رفض الزوج، دب الإهمال والفوضى إلى المنزل مرة أخرى، وكانت زوجته تنام في حجرة مجاورة، وهددته بطلب الطلاق، لعدم احترامه لرغباتها.

وأقام الزوج دعوى التطليق، بعد أن فقد الأمل في تغير أحوال زوجته، وانصلاح أحوالها.