بالفيديو..تركي آل الشيخ: اليوم بتشوفون شي غير بالبوليفارد

أميرة خالد(صدى):

وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بفعاليات لم تشهدها منطقة الرياض بوليفارد، اليوم الثلاثاء.

وتشهد الرياض بوليفارد عروضا مائية ضمن فعاليات شتاء الرياض، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد آل الشيخ للزوار: بتشوفون شي غير في البحيرة مع النافورة.