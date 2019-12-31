بالفيديو..تركي آل الشيخ: اليوم بتشوفون شي غير بالبوليفارد
وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بفعاليات لم تشهدها منطقة الرياض بوليفارد، اليوم الثلاثاء.
وتشهد الرياض بوليفارد عروضا مائية ضمن فعاليات شتاء الرياض، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.
وأكد آل الشيخ للزوار: بتشوفون شي غير في البحيرة مع النافورة.
لا تفوتكم العروض المائية في البوليفارد الساعة ٧:٣٠ المساء …. بتشوفون شي غير في البحيرة مع النافورة 🔥🙏🏼🇸🇦❤️ pic.twitter.com/LvA6lvyZxD
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 30, 2019
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