بالفيديو..أول تعليق من ليوناردو جيل بعد انضمامه للاتحاد رسميًا

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو جيل لمدة عامين ونصف رسميًا.

وتم توقيع العقد في مدينة دبي الإماراتية بعد اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بحضور نائب رئيس النادي والمشرف على كرة القدم أحمد كعكي والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع والمدير التنفيذي للفريق الأول صالح الصقري.

ومن جانبه وجه اللاعب الأرجنتيني رسالة إلى جماهير الاتحاد قائلا: سعيد بانضمامي للعائلة الاتحادية، وأعدكم بإعطاء كل ما لدي للنادي.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد 13 جولة.