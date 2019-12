بالفيديو.. جوميز يطلب القهوة من أرض الملعب بعد الهاتريك في مرمى العدالة 

نشر حساب نادي الهلال على موقع «تويتر» للفرنسي بافيتمبي جوميز يحتفل فيهما بطريقة «شرب القهوة»، وجاء ذلك بعد الهاتريك في مرمى العدالة يطلب القهوة من أرض الملعب أمام جماهير الهلال.

وعلق الحساب على التغريدتين، قائلا: «قهوة عربية من فضلك للأسد»، بينما رد جوميز: وين القهوة؟ قبل أن يستجيب وينشر فيديو للاعب يظهر فيه وهو يحتسي القهوة.

ولاقي الفيديو تفاعلا واسعا عبر مواقع السوشيال ميديا، حيث حقق مشاهدات كبيرة من قبل جماهير الهلال، وعقب مغرد، قائلا: «يبي يشرب فنجان الدوري بعد ما شرب فنجان آسيا يقول و يطول».

Here is your Gahwa ☕️

ENJOY 👌🏻💙 pic.twitter.com/4eh68e9t1m

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) December 30, 2019