محمد أبو هداية: ‏هاتريك أهداف غوميز.. حرة نقية ما فيها بلنتي

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي محمد أبو هداية، أمس الاثنين، على تسجيل لاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيميتي غوميز لثلاية أهداف خلال مباراة الزعيم أمام العدالة التي انتهت بفوزه بسبعة أهداف دون مقابل.

وكتب محمد أبو هداية، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، تعليقًا مثيرًا؛ حيث قال: ” هاتريك أهداف غوميز.. ‎حرة نقية مافيها بلنتي (!!) ” .

وكان الهلال قد فاز على نادي العدالة بسبعة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليرتفع رصيد الزعيم إلى 24 نقطة احتل بهن المركز الثاني بالدوري.