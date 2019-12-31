بالفيديو.. تعليق لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

على أحمد السلطان لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة لفريقه أمام الهلال، قائلا:” أبارك للهلال.. اليوم لعبنا أمام فريق كبير يملك إمكانيات عالية”.

وأضاف السلطان خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، قائلا:” لعبنا كذا مباراة صعبة أمام الوحدة ومكة والنصر ولم نتفوق فيها حتي أمام الهلال”.

ولفت السلطان:” مرينا بكذا مباراة صعبة ولم نقدم المستوي المأمول سواء في الهجوم أو الدفاع ونتعهد للجمهور بالتفوق علي الفيحاء ب3نقاط”، موضحا:” التزمت بالأدوار الدفاعية خلال المباراة”.

وكان الهلال، حقق فوزًا كاسحًا على العدالة، بسبعة أهداف دون رد، سجلهم “بافتيمبي جوميز (هاتريك)، وسيباستيان جيوفينكو، وصالح الشهري، ونواف العابد، وأندريه كاريلو”.