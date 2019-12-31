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بالفيديو.. تعليق لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة أمام الهلال

بالفيديو.. تعليق لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة أمام الهلال
ماجد محمد(صدى):

على أحمد السلطان لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة لفريقه أمام الهلال، قائلا:” أبارك للهلال.. اليوم لعبنا أمام فريق كبير يملك إمكانيات عالية”.

وأضاف السلطان خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، قائلا:” لعبنا كذا مباراة صعبة أمام الوحدة ومكة والنصر ولم نتفوق فيها حتي أمام الهلال”.

ولفت السلطان:” مرينا بكذا مباراة صعبة ولم نقدم المستوي المأمول سواء في الهجوم أو الدفاع ونتعهد للجمهور بالتفوق علي الفيحاء ب3نقاط”، موضحا:” التزمت بالأدوار الدفاعية خلال المباراة”.

وكان الهلال، حقق فوزًا كاسحًا على العدالة، بسبعة أهداف دون رد، سجلهم “بافتيمبي جوميز (هاتريك)، وسيباستيان جيوفينكو، وصالح الشهري، ونواف العابد، وأندريه كاريلو”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 34 دقيقة

موعدنا الجوهره ياعشاق العالمي النصر

لا عاد الزعقاء مزعجين الناس بعد عشرين سنه يلعب مباراه وحده مع الترجي وبعدين دور الأربعة يا المخفه ترا العين الإماراتي مع زوران اخذو وصيف العالم في دوره شارك فيها فرق اقوى وأكثر من كاس الشبك وحتى السد اخذ وصيف العالم وانت صياحك وصل المريخ على الفاضي

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