بالفيديو.. تعليق لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة أمام الهلال
على أحمد السلطان لاعب العدالة على الخسارة الثقيلة لفريقه أمام الهلال، قائلا:” أبارك للهلال.. اليوم لعبنا أمام فريق كبير يملك إمكانيات عالية”.
وأضاف السلطان خلال تصريحات تليفزيونية بعد المباراة، قائلا:” لعبنا كذا مباراة صعبة أمام الوحدة ومكة والنصر ولم نتفوق فيها حتي أمام الهلال”.
ولفت السلطان:” مرينا بكذا مباراة صعبة ولم نقدم المستوي المأمول سواء في الهجوم أو الدفاع ونتعهد للجمهور بالتفوق علي الفيحاء ب3نقاط”، موضحا:” التزمت بالأدوار الدفاعية خلال المباراة”.
وكان الهلال، حقق فوزًا كاسحًا على العدالة، بسبعة أهداف دون رد، سجلهم “بافتيمبي جوميز (هاتريك)، وسيباستيان جيوفينكو، وصالح الشهري، ونواف العابد، وأندريه كاريلو”.
أحمد السلطان – لاعب #العدالة:
مرينا أمام فرق صعبة.. واليوم لعبنا أمام فريق كبير.. نلعب مع فريق يملك إمكانيات عالية.#الهلال_العدالة pic.twitter.com/s0FprgWDT1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2019
المليليح[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 34 دقيقة
موعدنا الجوهره ياعشاق العالمي النصر
لا عاد الزعقاء مزعجين الناس بعد عشرين سنه يلعب مباراه وحده مع الترجي وبعدين دور الأربعة يا المخفه ترا العين الإماراتي مع زوران اخذو وصيف العالم في دوره شارك فيها فرق اقوى وأكثر من كاس الشبك وحتى السد اخذ وصيف العالم وانت صياحك وصل المريخ على الفاضي