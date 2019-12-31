وزارة الإعلام توفر 23 وظيفة للجنسين من المرتبة السادسة حتى الثامنة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الإعلام عن توفر23 وظيفة إدارية وهندسية وإعلامية وتقنية (للرجال والنساء) من المرتبة السادسة حتى الثامنة.

وجاءت مسميات الوظائف المتاحة، بين «باحث تخطيط» (المرتبة 8، رجال ونساء)، ويشترط للتقديم عليها الحصول على ماجستير إدارة أعمال، و«مهندس كهربائي مساعد» (المرتبة 7، رجال فقط)، وتتطلب الحصول على بكالوريوس هندسة كهربائية، فيما تشترط وظيفة «محلل نظم» (المرتبة 7، رجال ونساء) الحصول على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

ووظيفة «محاسب مساعد» (المرتبة 6، رجال فقط)؛ فيشترط للتقديم عليها الحصول على بكالوريوس في أحد التخصصات (محاسبة، إدارة مالية، تمويل واستثمار)، فيما تتطلب وظيفة «مصمم داخلي مساعد» (المرتبة 6، نساء فقط)، الحصول على بكالوريوس تصاميم وفنون تخصص (تصميم داخلي).

بينما تتطلب وظيفة «باحث تسويق» (المرتبة 6، رجال ونساء) الحصول على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تسويق.

وتتضمن شروط وظيفتي «مأمور علاقات عامة»، و«باحث إعلامي مساعد» (المرتبة 6، رجال ونساء)، الحصول على بكالوريوس إعلام تخصص علاقات عامة، فيما يشترط لوظيفة مترجم (المرتبة 6، رجال ونساء) الحصول على بكالوريوس لغات وترجمة تخصص (لغة إنجليزية أو لغة فرنسية)، أما وظيفة «باحث تنظيم مساعد» (المرتبة 6، رجال ونساء)، فيشترط لها الحصول على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص اقتصاد، وتتضمن شروط وظيفة «باحث قانوني» (المرتبة 6، رجال) الحصول على بكالوريوس قانون.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الوزارة، وأن يكون لائقًا صحيًّا للوظيفة، ولا يتجاوز عمره (40) سنة، مع إحضار الوثائق المطلوبة وتتضمن صورة من كل المؤهلات العلمية الموضحة لكل وظيفة، والهوية الوطنية سارية المفعول، وبالنسبة لمن سبق له الخدمة على بند الأجور أو القطاع الخاص يلزم تصديقها من التأمينات الاجتماعية، مع تقديم صورة مصدقة من معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.

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