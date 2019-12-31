عارضة أزياء سعودية تتصدر غلاف هاربر بازار

أميرة خالد(صدى):

تصدرت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، شانينا شايك، غلاف عدد يناير لمجلة هاربر بازار العربية في 2020، حيث كشفت عارضة الأزياء عن الصراعات والتحديات التي واجهتها في مجال عرض الأزياء بسبب مظهرها غير التقليدي.

وقالت العارضة الأسترالية من أم لتوانية وأب يُدعى حنفي من المملكة من أصل باكستان : أتذكر ذهابي إلى عروض أوروبية، ثم أتراجع خوفًا من ردود الأفعال على لون بشرتي، كان ذلك قبل 6 سنوات فقط، فعلى الرغم من سحر صناعة الأزياء، فلا يزال التنقل فيه صعبًا إذا لم يكن لديكِ قالب معين.

وأضافت: لقد قطعنا شوطًا طويلًا، ونحن نتحرك نحو مستقبل أفضل، ولكن لا يزال هناك بعض العروض التي لا تتناسب مع فئة معينة، كان عليّ طرق الكثير من الأبواب لكي يفهمني ويقدرني الأشخاص.

وتابعت: اضطررت إلى مغادرة أستراليا لأنني لم أبدُ مثل فتاة أسترالية عادية، فذهبت إلى نيويورك وأخبروني أنني لا أتناسب سوى مع بعض العروض.