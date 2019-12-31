بالفيديو.. محافظ التدريب التقني يتحدث عن المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل

علي القحطاني(صدى):

قال محافظ التدريب التقني، أحمد الفهيد، إن وظائف المستقبل تعتمد على عدة مهارات منها البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والخدمات كما في السياحة والفندقة والطاقة المتجددة.

ولفت الفهيد خلال حواره ببرنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية:”دائما ننظر لإستشراف المستقبل في بعض الوظائف”، مشيرا:” هناك تحول كبير بالوظائف المستقبلية كوسائل النقل التي ستشهد نقلة نوعية كبيرة والخدمات والتجزئة”.

وأوضح أن الثابت الوحيد هو المتغير، مردفا:” نستطيع إستشراف المستقبل في قطاع الأعمال والريبورتات”، مضيفا:” هناك دمج بين الإلكترونيات والميكانيكية وقطاع الزراعة”.

وتابع أن المؤسسة تعمل على تنظيم سوق التدريب في المملكة، وتشرف حاليًّا على أكثر من ألف مركز وأكاديمية متخصصة في التربية والتقنية، مشيرا:”نستهدف استقطاب 40% من خريجي التعليم الثانوي للتعليم المهني والتقني بحلول 2030″.