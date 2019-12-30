خالد الهيل تعليقا على موقف تونس بشأن الأزمة الليبية: تميم في مأزق وأردوغان يغرق

نايف السالم(صدى):

علق المعارض القطري البارز خالد الهيل، علي إعلان الإدارة السياسة في تونس موقفها الرسمي بشأن الأزمة الليبية، قائلا:” تميم في مأزق وأردوغان يغرق. تطورات ليست في مصلحتهم إطلاقًا”، والتي تعد صفعة قوية للنظام التركي.

وحذر الهيل عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” من محاولات استغلال تونس في عمليات إنزال عسكري جوي، كما تم استغلال السودان سابقا لضرب ليبيا.

ودعا المؤسسة العسكرية في تونس لعدم الانصياع لهذا الأمر، وتوجيه النصيحة للرئيس التونسي قيس سعيد.