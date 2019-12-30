« الجوازات » توضح المدة التي يمكن خلالها السفر لإحدى البلدان العربية
تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار أحد الأشخاص حول المدة المتبقية التي يمكن خلالها السفر لإحدى البلدان العربية.
وتساءل شخص: ” هل باستطاعتي تجديد جواز سفري وعندي مخالفات مروريه؟ وكم يلزم أن تكون أدنى مده متبقية في الجواز للسفر لإحدى البلدان العربية ؟ مع الشكر ” .
وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” التعليمات تلزم توفر مدة أكثر من ثلاثة أشهر للسفر للدول العربية .. ويلزم تسديد المخالفات المرورية عند طلب تجديد الجواز ” .
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