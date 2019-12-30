« الجوازات » توضح المدة التي يمكن خلالها السفر لإحدى البلدان العربية

نايف السالم(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، مع استفسار أحد الأشخاص حول المدة المتبقية التي يمكن خلالها السفر لإحدى البلدان العربية.

وتساءل شخص: ” هل باستطاعتي تجديد جواز سفري وعندي مخالفات مروريه؟ وكم يلزم أن تكون أدنى مده متبقية في الجواز للسفر لإحدى البلدان العربية ؟ مع الشكر ” .

وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” التعليمات تلزم توفر مدة أكثر من ثلاثة أشهر للسفر للدول العربية .. ويلزم تسديد المخالفات المرورية عند طلب تجديد الجواز ” .