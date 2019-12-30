مشجع يعترض على حارس مرمى الفريق المنافس لتضييعه للوقت (صورة)

القاهرة(صدى):

ترك الحاج السبعيني منزله ذات يوم متوجهًا إلى موقع مباراة فريقه المفضل طحا المرج في محافظة الشرقية المصرية الذي حرص دومًا أن يكون وراءه، وكله أمل في فوز فريقه بقدر الحب والإخلاص اللذان يحملهما في قلبه له.

أخذ الوقت يمر وفريقه متراجع، ولكنه كان ينافس ذلك الوقت بقلبه ويريد أن يستغل اللاعبون كل دقيقة في محاولة إنقاذ الموقف وتعديل النتيجة لصالح فريقه؛ بينما كان حارس مرمى فريق العطارين المنافس يضيع الوقت لإنهاء المباراة.

ودفع تصرف حارس المرمى هذا، المشجع المسن للنزول إلى أرض الملعب والاعتراض عليه قائلًا بلهجة مصرية متعصبة: ” ما تقوم ياعم الهاني سليمان ” ، مشبهًا حارس المرمى، بالهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري.

ومن جانبه، أوضح أيمن عبدالمقصود مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضية بالشرقية المصرية، أن الصورة هي لمباراة ختام دورة ودية بين فريقي مركز شباب طحا المرج والعطارين بمركز ديرب نجم، وأن المشجع هو عم جمعة رجل سبعيني إلا أنه شهير بتعصبه لفريق مركز شباب القرية.