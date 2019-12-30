بالفيديو.. شيما الحاج تثير سخرية جمهورها بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة 

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة شيما الحاج متابعيها عبر حسابها على ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحفز الشباب على العمل والبحث دائمًا عن مهنة حتى وإن كانت مشروعًا خاصًا لنفسه.

وأوضحت الحاج خلال الفيديو:”إننى رافضة تمامًا لمقولة الشباب الذين لا يبحثون عن عمل، حيث يصدرون لأنفسهم مقولة واحدة وهي: “لا يوجد شغل”.

ولفتت الحاج: “الذي يرغب في العمل يرزق به، والشباب الذين يرغبون في العمل عليهم البحث عن أفكار مختلفة؛ منها أن يكون لهم عمل خاص بهم من خلال مشروع خاص”.

وأثارت الحاج سخرية جمهورها، حيث علق الكثيرون بأنهم لا يملكون إمكانياتها لكي يجدوا العمل المناسب لهم.