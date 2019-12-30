صديقة بوريس جونسون تهدده بنشر محادثاتها الخاصة معه

واشنطن(صدى):

هددت سيدة أعمال أمريكية تُدعى جينيفر آركوري بنشر مذكرات تحمل محادثاتها الخاصة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال فترةعمله كرئيس لبلدية لندن.

وقالت سيدة الأعمال : هي تفكر الآن في ” الكشف عن تفاصيل حميمة“ عنهما لأنها تشعر ” بتجاهله “ لها مؤكدة إنها احتفظت بمذكرات ” حرفية “ للمكالمات الهاتفية التي أجرتها مع رئيس الوزراء في عام 2012.

وتؤكد آركوري بأنها ” وثقت ما يقرب من 7 سنوات من المذكرات اليومية “، مضيفة: ” كان من الرائع بالنسبة لي أن أعود وأقرأ ما كتبته “.

وعن جونسون قالت: ” كان في كثير من الأحيان يتصل بي، وكنت آخذ الهاتف وأكتب تلك المحادثة بالكامل معه “، فيما اتهمت جونسون بوجود تضارب في المصالح بعد أن أخفق في إعلان صداقته لها عندما كان عمدة لندن.

والتقت سيدة الأعمال بجونسون عندما كان يعمل عمدة لندن بين عامي 2008 و2016، فيما ذهبت لمرافقة رئيس الوزراء حول العالم في رحلات تجارية، بينما ورد أن شركتها تلقت آلاف الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.

ويذكر أنه في لقاء سابق، رفضت سيدة الأعمال بشدة تأكيد أو نفي أن علاقتهما تتعلق بغرف النوم، قائلة إن ” مثل هذه الأمور لا تخص أحدا بل هي ملك لها، لكنها قالت في الوقت ذاته إنها وجونسون مرتبطان بحب مشترك للأدب الكلاسيكي “.